Смотрите! Каждый будний день!
Горожане на улицах нашего города отвечают на актуальные, острые, интересные, серьёзные и весёлые вопросы корреспондентов нашей телекомпании.
Смотрите! Каждый будний день!
Ежедневные новости Обнинска и региона. Оперативная информация, наука, культура, спорт, праздники и будни городской жизни в сюжетах наших журналистов.
Каждый будний день мы показываем городу новостную программу «События-Обнинск». Помимо этого, телекомпания выпускает целый ряд других программ, как постоянных, так и периодических («Народная экспертиза», «Итоги недели», «Просто мнение»), а также не забывает о рекламной деятельности.