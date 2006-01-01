Информация и аналитика. Острые темы сюжетов и разные грани той или иной проблемы обсуждают в студии приглашённые эксперты и ведущий Иван Галкин.

Каждый будний день мы показываем городу новостную программу «События-Обнинск». Помимо этого, телекомпания выпускает целый ряд других программ, как постоянных, так и периодических («Народная экспертиза», «Итоги недели», «Просто мнение»), а также не забывает о рекламной деятельности.